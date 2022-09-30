Глава ФЛГР Вяльбе опровергла отсутствие представителей Норвегии на заседании FIS в Цюрихе

Эксперт рассказала о попытках бойкота со стороны Норвегии и Финляндии.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опровергла отсутствие представителей Норвегии на заседании Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Цюрихе. Эксперт выступила в онлайн-формате на круглом столе "Зимний спортивный сезон: новые подходы в проведении соревнований", организованном на полях форума "Россия - спортивная держава". Спикер отметила, что виделась с представителями норвежской делегации, хотя ранее иностранцы говорили о намерении бойкотировать мероприятие из-за того, что на него приглашены официальные лица из РФ.

Я сегодня лично виделась с представительницей Норвегии тут, в Цюрихе. Что она сказала? Ничего, поздоровались и все. Елена Вяльбе, глава ФЛГР

Напомним, что международное заседание комитетов FIS впервые за два года проходит в очном формате. Форум организован до 30 сентября.

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Фото и видео: Вконтакте / Форум "Россия - спортивная держава"