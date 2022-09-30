Вяльбе: в FIS сняли с повестки вопрос о нейтральном статусе для россиян

Глава Федерации лыжных гонок рассказала о реакции FIS на объявление о частичной мобилизации в России.

Президент российской Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе заявила о том, что в FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноубординга) сняли с повестки вопрос о нейтральном статусе или возвращению в соревнования для атлетов из РФ, проводящиеся под эгидой организации. Такой информацией эксперт поделилась в ходе онлайн-сессии на круглом столе "Зимний спортивный сезон: новые подходы в проведении соревнований", который проводится на полях форума "Россия - спортивная держава". Сейчас спикер находится в Цюрихе.

Уже никто особо не скрывает - вчера приватно разговаривали с президентом FIS. Если до мобилизации они еще рассматривали возможность , то теперь эти вопросы с повестки дня сняты. Эта ситуация сильно осложнила, но мы надеемся, что благоразумие восторжествует. Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок РФ

Напомним, что FIS по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила российских спортсменов от участия в глобальных турнирах из-за украинского кризиса.

В Петербурге продолжается строительство трёх спортивных объектов.

Фото и видео: Вконтакте / Форум "Россия - спортивная держава"