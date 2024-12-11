Марко Рубио уверен в необходимости завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

Вопросы о нейтралитете киевского режима и возможности ослабления санкций против России в конечном счете будут частью любых потенциальных переговоров о прекращении регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал кандидат на должность руководителя внешнеполитического ведомства США сделал в ходе выступления на слушаниях перед членами профильного комитета по иностранным делам в Сенате Конгресса США. Иностранный дипломат добавил, что

Допустим, мы говорим об Украине и необходимости прекратить этот конфликт. Когда мы будем за столом переговоров и, надеюсь, США примут участие в обсуждении этого для мирного урегулирования конфликта, будет нужно не только получать, но и отдавать. Санкции или отмена санкций могут быть частью этого при наличии надлежащих условий. Марко Рубио, кандидат в госсекретари США

На вопрос о том, должно ли быть частью переговоров обсуждение вопроса о нейтралитете Украины, при котором она не вступит в НАТО, Рубио ответил: "Безусловно, это в конечном счете будет частью любых переговоров". Кандидат на пост госсекретаря в связи с этим констатировал, что во внешнеполитической сфере "редко исходы бывают идеальными". "К сожалению, во внешней политике во многих случаях мы выбираем между плохим вариантом и тем, который еще хуже", - отметил он.

США не дадут Ирану создать ядерное оружие, заявил кандидат в госсекретари.

Фото и видео: YouTube / NEWS9 Live