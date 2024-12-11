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США не дадут Ирану создать ядерное оружие, заявил кандидат в госсекретари

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Марко Рубио указал на ситуацию, которая сложилась в Тегеране.

Следующая американская администрация во главе с президентом-республиканцем Дональдом Трампом должна быть открыта для возможных новых договоренностей с иранским руководством. Соответствующее заявление сделал кандидат на должность руководителя внешнеполитического ведомства США сделал в ходе выступления на слушаниях перед членами профильного комитета по иностранным делам в Сенате Конгресса США. Иностранный дипломат добавил, что "ни при каких обстоятельствах" Вашингтон не может позволить Тегерану получить собственное ядерное оружие, а также такие ресурсы, которые, по мнению властей в Вашингтоне,применяются для поддержки террористических группировок в регионе.

Мое мнение заключается в том, что нам следует быть открытыми для любой договоренности, которая позволит нам обеспечить безопасность и стабильность в регионе и одновременно трезво смотреть на возможные уступки с нашей стороны иранскому режиму.

Марко Рубио, кандидат в госсекретари США

В США выступили с предупреждением о переговорах с Лавровым.

Фото и видео: YouTube / NEWS9 Live

Теги: госдеп, иран, марко рубио, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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