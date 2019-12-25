В Петербурге продолжается строительство трёх спортивных объектов

Речь идет о двух крытых катках с искусственным льдом и центре спортивной подготовки по баскетболу.

В рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Спорт – норма жизни" в Петербурге идет возведение трех знаковых спортивных объектов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Речь идет о двух крытых катках с искусственным льдом и центре спортивной подготовки по баскетболу. Один из катков появится на Среднем проспекте Васильевского острова, 87. Сейчас там завершаются монолитные работы, идет монтаж фахверков, балок покрытия и ферм. Второй каток будет на улице Фаворского, участок 1. Рабочие на данный момент занимаются кладкой перегородок, монтажом вентиляции и системой водоснабжения.

Для баскетбольного центра выделили участок на Загребском бульваре. На объекте ведется монтаж наружных лестниц, кладка стен и внутренняя отделка помещений, прокладка внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления.

Объекты планируют сдать до конца 2022 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"