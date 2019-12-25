Российская теннисистка Кудерметова будет выступать под флагом Узбекистана

Ее сестра, Вероника Кудерметова, продолжит выступления под нейтральным флагом.

Российская теннисистка Полина Кудерметова сменила гражданство. Об этом сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В профиле 104-й ракетки мира появился флаг Узбекистана. Это означает, что со следующего сезона Кудерметова будет выступать с новым гражданством. Ее сестра, Вероника Кудерметова, продолжит выступления под нейтральным флагом. Отметим, что за Узбекистан также выступают российские теннисистки Мария Тимофеева и Камилла Рахимова.

Напомним, Полина Кудерметова играет на профессиональном уровне с 2019 года. За всю карьеру теннисистка не побеждала на турнирах под эгидой WTA. Ее лучшим результатом стал выход в финал турнира в Брисбене в нынешнем году, в котором Кудерметова уступила лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко.

Ранее Соболенко заявила, что не планирует менять спортивное гражданство.

Фото: gettyimages.com (Bradley Kanaris)