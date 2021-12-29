В МОК объяснили попадание запрещенного вещества в организм Валиевой

Триметазидин мог попасть в организм фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Об этом написал на своей странице в Twitter журналист USA Today Том Шад, ссылаясь на заявление главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда.

По его словам, именно это послужило ключевым аргументом для отмены отстранения Валиевой от Олимпийских игр, которые в настоящее время проходят в Пекине.

Напомним, 11 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, который был взят в конце декабря прошлого года на чемпионате РФ, обнаружен препарат триметазидин. Спортсменку временно отстранили от участия в Олимпиаде. Это решение было успешно опротестовано 9 февраля, однако МОК, WADA и ISU подали апелляции.

Накануне спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции по делу Валиевой, тем самым разрешив ей выступить в одиночных соревнованиях на ОИ-2022.

Ранее в МОК объяснили отмену церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде.

Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России