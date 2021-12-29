Камилу Валиеву допустили до личных соревнований на Олимпиаде-2022

Заявления, поданные МОК, WADA и ISU были отклонены.

Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх-2022, которые сейчас проходят в Пекине, сообщается в релизе суда.

Короткую программу Валиева исполнит 15 февраля, произвольную – 17 февраля.

Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены. из решения суда

Напомним, 11 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, который был взят в конце декабря прошлого года на чемпионате РФ, обнаружен препарат триметазидин. Спортсменку временно отстранили от участия в Олимпиаде. Это решение было успешно опротестовано 9 февраля, однако МОК, WADA и ISU подали апелляции. Дело было рассмотрено накануне вечером.

Ранее спортивный врач объяснил, как триметазидин мог оказаться в крови фигуристки Валиевой.

Видео: Telegram/Пул N3