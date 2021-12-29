Спортивный врач объяснил, как триметазидин мог оказаться в крови фигуристки Валиевой

Данный препарат чаще всего назначают пожилым для улучшения кровообращения и уменьшении потребности миокарда в кислороде.

Найденный в крови российской фигуристки Камилы Валиевой триметазидин не является допингом. Данное вещество является антигипоксантом, а препарат назначается пациентам, у которых имеются сердечные проблемы, заявил в интервью телеканалу "360" врач-терапевт Андрей Звонков.

В минувший понедельник Международный олимпийский комитет отменил торжественную церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на ОИ-2022 Пекине. Позже мероприятие перенесли на неопределенный срок, отметив, что это связано "со срочной ситуацией, потребовавшей юридических консультаций". Как оказалось, в тесте на допинг Валиевой якобы нашли препарат триметазидин.

Если этот препарат ей назначил врач, он должен был обязательно оформить ей справку, что она его получает по показаниям в связи с заболеванием <…> Если она приняла его самостоятельно, никого не предупредив, надо дать щелбан по голове. Андрей Звонков, врач-терапевт

По словам специалиста, триметазидин улучшает кровообращение и уменьшает потребность миокарда в кислороде. Его чаще всего назначают пожилым. Звонков задался вопросом, с какой целью данный препарат был выписан 15-летней фигуристке.

Напомним, в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее американец Натан Чен завоевал золотую медаль на ОИ-2022 в мужском одиночном фигурном катании.

Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России