СМИ: церемонию награждения российских фигуристов на ОИ-2022 перенесли из-за допинг-теста

Какого спортсмена подозревают в использовании допинга - не сообщается.

Награждение российских фигуристов по итогам командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине задерживают из-за проблем с допинг-тестом российского спортсмена. Об этом пишет новостной сайт Inside the Games.

Источник СМИ утверждает, что в настоящее время ведется разбирательство, в котором принимают участие Олимпийский комитет России и международные антидопинговые организации. О каком спортсмене идет речь, не уточняется.

Церемония награждения должна была состояться в минувший понедельник, затем мероприятие перенесли на следующий день, позже – на неопределенный срок. Официально причину переноса не озвучивали. В Международном олимпийском комитете отметили, что это связано "со срочной ситуацией, потребовавшей юридических консультаций".

Напомним, 7 февраля российские фигуристы выиграли командный турнир в рамках ОИ-2022. Спортсмены суммарно набрали 74 балла, обогнав на 11 очков своих "серебрянных" оппонентов из Соединенных Штатов. Бронзовую медаль получила национальная команда Японии (63 балла).

Сейчас в копилке российских олимпийцев две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. РФ занимает восьмое место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете и первое – по общему количеству завоеванных наград.

Ранее эксперт назвал бронзу Терентьева в лыжных гонках на ОИ-2022 достижением для российского спорта.

Фото: ВКонтакте / Олимпийские игры