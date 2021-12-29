Эксперт назвал бронзу Терентьева в лыжных гонках на ОИ-2022 достижением для российского спорта

Российский лыжник завоевал первую медаль на Олимпиадах.

Бронзовая медаль лыжника Александра Терентьева в мужском спринте на зимней Олимпиаде в Пекине считается достижением для российского спорта. Об этом заявил вице-президент Университета "Синергия" Владимир Леднев в интервью порталу "СпортЭксперт".

Сегодня, 8 февраля, российский спортсмен завоевал бронзу в спринте свободным стилем. Эта медаль стала первой для Терентьева на Олимпийских играх.

По мнению эксперта, попадание российского лыжника в тройку призеров по итогам спринта стало приятной сенсацией. Он также считает, что решение Александра Большунова отказаться от участия в гонке было верным, поскольку в данной дисциплине он вряд ли мог рассчитывать на золото, как это было в скиатлоне.

Ранее мы сообщали, что биатлонист Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке на ОИ-2022.

Фото:reuters.com