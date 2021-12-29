МОК: WADA приложит все усилия для расследования дела Валиевой

Томас Бах оценил ход расследования в отношении российской фигуристки.

В Международном Олимпийском комитете уверены, что WADA (Всемирное антидопинговое агентство) приложит все усилия для расследования дела российской спортсменки Камилы Валиевой. Ранее стало известно о том, что у 15-летней девушки оказалась положительной допинг-проба, которую она сдала 25 декабря.

МОК выделил этому подразделению больше денег, чтобы оно могло отслеживать эти дела. У нас есть полная уверенность, что WADA приложит все силы для расследования этого случая. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что фигуристка Камила Валиевой тренируется под руководством Этери Тутберидзе. В настоящее время спортсменка является действующей чемпионкой России и Европы. Она установила мировые рекорды по короткой программе (90,45 балла), произвольной программе (185,29) и по сумме двух программ (272,71).

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Фото и видео: YouTube / IOC Media