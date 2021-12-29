"Я ненавижу этот спорт": Трусова расплакалась после серебра на Олимпиаде

Девушка не смогла сдержать эмоции, отказавшись идти на церемонию награждения.

"Я ненавижу этот спорт": Александра Трусова расплакалась после серебряной медали на Олимпиаде в Пекине. Российская фигуристка осталась недовольна своими результатами по итогам произвольной программы. В подтрибунном помещении девушка не смогла сдержать эмоции. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 251,73 балла. Чемпионкой турнира в женском одиночном катании стала ее соотечественница Анна Щербакова, которая набрала 255,95 балла.

Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет. Александра Трусова, фигуристка

На пресс-конференции с журналистами позже девушка объяснила свои слова. По ее словам, ей хотелось плакать, поэтому она плакала. Трусова уточнила, что уже три недели находятся без мамы и собак в другой стране.

.Трусова стала первой в истории фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков.

Фото и видео: Олимпийский комитет России

