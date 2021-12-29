ОКР обратился в МОК с запросом о проведении церемонии награждения фигуристов

Олег Матыцин призвал МОК обратить внимание на позицию РФ.

Олимпийский комитет России обратился в Международный олимпийский комитет с письменным запросом о проведении торжественной церемонии награждения для команд фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава министерства по спорту Олег Матыцин.

ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК… Надеемся, что мнение ОКР будет учтено. Пока вина не установлена и детали дела не установлены, надо дать церемонию провести. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Напомним, что 7 февраля национальная сборная РФ по фигурному катанию получила первое место по результатам командных выступлений. За страну боролись Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Однако 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования отложило церемонию вручения наград, так как у 15-летней россиянки выявили положительный результат допинг-теста. Он был сдан 25 декабря, до начала Олимпиады в Пекине.

Матыцин считает самым главным в ситуации с Камилой Валиевой установление истины в ближайшее время.

Фото: YouTube / Россия-24

