Матыцин считает самым главным в сиутации с Валиевой установление истины в ближайшее время

В Минспорте поддержали Камилу Валиеву перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Глава российского министерства по спорту Олег Матыцин считает самым главным в ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой установление истины в ближайшее время. Решение вопроса является приоритетной задачей для страны. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Никакой связи тех результатов тестирования, которые были непосредственно перед Олимпиадой, с выступлением на Играх нет, ее пробы, взятые там, были отрицательными. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Эксперт подчеркнул, что перед выступлением Валиевой в короткой программе была видна усталость юной спортсменки. Матыцин считает, что девушка смогла преодолеть трудности, что показывает, что она на самом деле лучшая в своем деле. Минспорт считает, что фигуристка не виновата по высказываемым МОК обвинениям. Сейчас юристы и психологи делают все необходимое для того, чтобы этот эмоциональный фон не сказался на выступлении Камилы в произвольной программе.

Бах обсудил с представителями сборной США отмену церемонии награждения из-за дела Валиевой.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

