Бах обсудил с представителями сборной США отмену церемонии награждения из-за дела Валиевой

Марк Адамс рассказал, что глава МОК обсуждал ситуацию с призерами командного турнира по фигурному катанию.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах обсудил с представителями национальных сборной США и Японии отмену торжественной церемонии награждения из-за дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Речь идет о соревновании по командному турниру в Пекине.

Сегодня президент Бах встречался с представителями сборной США, но содержание их беседы должно остаться между ними. Мы также связались с НОК Японии, там полностью поддерживают подход МОК. Мы не встречались с японскими спортсменами - никаких споров и претензий не возникло. Марк Адамс, глава пресс-службы МОК

Напомним, что 7 февраля российская сборная по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золотые медали на зимних Олимпийских играх-2022. На втором месте расположились американцы, на третьем - японские представители. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля отметило, что церемония награждения призеров командного турнира перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней россиянки. Позже МОК отменил мероприятие. Оно не состоится в Пекине.

МОК отреагировал на обвинения американской бегуньи в двойных стандартах.

Фото: YouTube / IOC Media

