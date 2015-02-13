Лучшие каменщики Петербурга получили награды за победу в конкурсе "Строймастер"

Стали известны итоги конкурса "Строймастер" в номинации "Лучший каменщик", организаторами которого стали Национальное объединение строителей и Комитет по строительству Санкт-Петербурга. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург".
В конкурсе приняли участие мастера строительных компаний и студенты профильных вузов. В номинации показали себя 20 человек. Во Дворце труда свои награды получили мастер Олег Жизневский из компании "СТ-Строй" (АО "Строительный трест") и студент "Колледжа метростроя" Алексей Шушков.
На торжественной церемонии выступил заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний. Он отметил, что труды каменщиков очень ценятся в Северной столице.
Профессия, которую вы выбрали, востребована нашим городом. Желаю всем в полной мере показать лучшие профессиональные навыки и одержать победу.
Артур Сливний, председатель Комитета по строительству Петербурга
Отметим, что конкурс "Строймастер" направлен на повышение престижа строительных специальностей и на повышение интереса молодежи к профессии.
Видео: Комитет по строительству Петербурга
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