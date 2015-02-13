Лучшие каменщики Петербурга получили награды за победу в конкурсе "Строймастер"

В премии участвовали как опытные специалисты, так и учащиеся учебных заведений.

Стали известны итоги конкурса "Строймастер" в номинации "Лучший каменщик", организаторами которого стали Национальное объединение строителей и Комитет по строительству Санкт-Петербурга. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург".

В конкурсе приняли участие мастера строительных компаний и студенты профильных вузов. В номинации показали себя 20 человек. Во Дворце труда свои награды получили мастер Олег Жизневский из компании "СТ-Строй" (АО "Строительный трест") и студент "Колледжа метростроя" Алексей Шушков.

На торжественной церемонии выступил заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний. Он отметил, что труды каменщиков очень ценятся в Северной столице.

Профессия, которую вы выбрали, востребована нашим городом. Желаю всем в полной мере показать лучшие профессиональные навыки и одержать победу. Артур Сливний, председатель Комитета по строительству Петербурга

Отметим, что конкурс "Строймастер" направлен на повышение престижа строительных специальностей и на повышение интереса молодежи к профессии.

Видео: Комитет по строительству Петербурга