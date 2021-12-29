Российские фигуристы завоевали золото командного турнира ОИ-2022

Олимпийцы набрали 74 очка, обогнав США на 11 баллов.

Сборная РФ по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. После семи из восьми видов россияне лидируют с запасом, который не позволяет другим командам претендовать на золото.

За национальную сборную выступали одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Российские спортсмены таким образом набрали 74 очка. На втором месте фигуристы из Соединенных Штатов (65 баллов), замыкает тройку лидеров Японии – 63 очка.

Сборная РФ возглавила общекомандный медальный зачет Игр-2022. В копилке россиян по две награды каждого вида. Вторыми идут норвежцы (два золота, одна бронза), третьими – шведы (два золота).

Ранее могулистка Анастасия Смирнова принесла РФ бронзовую медаль на ОИ-2022.

Видео: YouTube / Olympics