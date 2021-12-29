Могулистка Анастасия Смирнова принесла РФ бронзовую медаль на ОИ-2022

На первом месте Австралия, на втором - США.

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала бронзовым призером зимней Олимпиады-2022 в могуле.

На первом месте – спортсменка из Австралии Джакара Энтони. Она набрала 83,09 балла, второй стала лыжница из Соединенных Штатов Джелин Коф (80,28 балла). 19-летняя Россиянка замкнула тройку лидеров с результатом 77,72 балла.

Бронза Смирновой стала для российской национальной сборной второй на Олимпийских играх в Пекине. Сейчас в копилке РФ пять наград – одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

Напомним, ОИ в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

Ранее лыжник Большунов принес сборной РФ первую золотую медаль на ОИ-2022.

Фото: ВКонтакте / Олимпийские игры