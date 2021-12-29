Ленинградская область принимает участников XI зимней Спартакиады учащихся России по фристайлу

На горнолыжном курорте "Красное озеро" будут соревноваться спортсмены из 14 регионов России.

С понедельника, 14 февраля, до следующего вторника, 22 февраля, на горнолыжном курорте "Красное озеро" в Приозерском районе Ленобласти пройдут соревнования между спортсменами из 14 регионов страны (Ленинградской, Московской, Мурманской, Томской, Ярославской, Челябинской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Пермского края, Башкортостана, Татарстана, Чувашии и Красноярского края). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Спортсмены покажут свои достижения в дисциплинах ски-кросс, слоуп-стайл, биг-эйр, хаф-пайп, могул, акробатика. В комитете по физической культуре и спорту сообщили, что для региона "большая честь принимать такие соревнования", поскольку это свидетельствует, что Ленобласть входит в число самых спортивных регионов России.

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