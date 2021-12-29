Лыжник Большунов принес сборной РФ первую золотую медаль на ОИ-2022

Спортсмен упал на спуске первого круга гонки, однако это не помешало ему победить.

Лыжник Александр Большунов занял I место в скиатлоне и принес сборной РФ первую золотую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен преодолел дистанцию 30 километров примерно за 1 час 16 минут. Вторым к финишу пришел россиянин Денис Спицов, отстав от лидера гонки на 1 минуту 11 секунд. Замкнул тройку лыжник из Финляндии Ийво Нисканен.

Большунов упал на спуске первого круга гонки, однако это не помешало ему победить.

На данный момент в копилке российской олимпийской сборной четыре награды – одна золотая медаль, две серебряные и одна бронзовая.

Ранее нападающий "Зенита" Артем Дзюба выложил в Instagram видео, на котором он танцует вместе с Вильмаром Барриосом.

Видео: ВКонтакте / Олимпийский комитет России