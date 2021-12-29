Дзюба опубликовал видео жаркого танца с Барриосом

Подписчики назвали танец страстным.

Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба выложил в Instagram видео, на котором он танцует вместе с Вильмаром Барриосом. Футболисты наслаждаются медленным танцем.

После выступления спортсмены начинают смеяться, а затем пожимают друг другу руки. Подписчики оценили ролик Дзюбы и поддержали игроков "Зенита".

Вот это страсть, вот это чувства в танце! Мощнее танго. Swetie_tati, Instagram

Рада, что у тебя хороший настрой. lovelyartemdzyuba, Instagram

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Фото: Pexels