Дзюба опубликовал видео жаркого танца с Барриосом

Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба выложил в Instagram видео, на котором он танцует вместе с Вильмаром Барриосом. Футболисты наслаждаются медленным танцем.
После выступления спортсмены начинают смеяться, а затем пожимают друг другу руки. Подписчики оценили ролик Дзюбы и поддержали игроков "Зенита".
Вот это страсть, вот это чувства в танце! Мощнее танго.
Swetie_tati, Instagram
Рада, что у тебя хороший настрой.
lovelyartemdzyuba, Instagram
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Фото: Pexels
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