  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:38
145
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дзюба опубликовал видео жаркого танца с Барриосом

0 0

Подписчики назвали танец страстным.

Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба выложил в Instagram видео, на котором он танцует вместе с Вильмаром Барриосом. Футболисты наслаждаются медленным танцем. 

После выступления спортсмены начинают смеяться, а затем пожимают друг другу руки. Подписчики оценили ролик Дзюбы и поддержали игроков "Зенита".

Вот это страсть, вот это чувства в танце! Мощнее танго.

Swetie_tati, Instagram

Рада, что у тебя хороший настрой.

lovelyartemdzyubaInstagram

Ранее на Piter.tv: кто из петербургских спортсменов участвует в Олимпиаде – 2022 в Пекине.

Фото: Pexels

Теги: барриос, дзюба, зенит, развлечения, футболисты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Спорт, Зенит,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии