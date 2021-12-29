Кто из петербургских спортсменов участвует в Олимпиаде-2022 в Пекине

Piter.TV рассказывает, кто из петербуржцев представит Россию на соревнованиях.

Уже в пятницу, 4 февраля, в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 20 февраля с розыгрышем 100 комплектов медалей в 15 видах спорта. Представлять Россию на играх будут и петербургские спортсмены: от Северной столицы в Пекин отправились 29 профессионалов. Они примут участие в девяти видах спорта: биатлон, керлинг, сноуборд, фристайл, фигурное катание на коньках, конькобежный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина и хоккей. Piter.TV рассказывает, кто именно "из наших" уже прибыл в китайскую столицу и готовится к соревнованиям.

Никита Андреев, могул

Никита Андреев занимается лыжным фристайлом с пяти лет, в свои 17 лет он уже получил звание мастера спорта России международного класса, стал бронзовым призером первенства России в "парном могуле", серебряным призером этапа Кубка Европы, победителем первенства мира и победителем этапа Кубка России.

Екатерина Мальцева, ски-кросс

27-летняя спортсменка начала заниматься дисциплиной лыжного фристайла в 2009 году, год спустя вошла в сборную команду Петербурга по фристайлу и молодежную сборную команду Россию. На сегодняшний день успела завоевать серебро первенства мира, победила в общем зачете Кубка Европы и стала чемпионом Всемирной универсиады.

Екатерина Локтева-Загорская, сноуборд-кросс

19-летняя воспитанница спортивной школы олимпийского резерва при комитете по физкультуре и спорту встала на доску в 4 года. На сегодняшний день Локтева-Загорская признана мастером спорта России, а также дважды попадала в десятку сильнейших спортсменов, участвовавших в Кубке Европы и в Кубке мира.

Софья Просвирнова, шорт-трек

Софья занимается шорт-треком с 12 лет, с 15 лет выступает за сборную России. К 24 годам спортсменка не только стала заслуженным мастером спорта, но также успела представить Россию на Олимпийских играх в Сочи (2014) и Пхенчхане (2018). Просвирнова – пятикратный чемпион Европы, победитель Универсиады-2019 и многократный призер чемпионатов мира. "Золото" чемпионата Европы 2019 года на дистанции 1000 м Софья завоевала, несмотря на травму.

Даниил Ейбог, шорт-трек

24-летний спортсмен родился в Мурманской области, а с Петербургом его связала "Академия ледовых видов спорта Динамо СПб". На коньках Даниил стоит с 2006 года, в 2010 году ушел из конькобежного спорта в дисциплину "шорт-трек". Ейбог признан мастером спорта России международного класса, завоевал звание Чемпиона Европы и Чемпиона России, стал победителем Всемирных зимних военных игр, серебряным призером Всемирной зимней Универсиады, двухкратным бронзовым призер юниорского первенства мира в эстафете и обладателем Кубка мира в смешанной и мужской эстафетах.

Артем Арефьев, конькобежный спорт

Коренной москвич, Арефьев стал воспитанником петербургского училища олимпийского резерва №2. 21-летний спортсмен с 12 лет занимается конькобежным спортом, привозил победы с первенств и чемпионатов России, первенств мира, этапов Кубков мира. Арефьев признан рекордсменом России по юниорам.

Алина Ковалёва, керлинг

27-летняя спортсменка занимается керлингом с 15 лет. Признана заслуженным мастером спорта России, стала лучшей среди юниоров в составе российской сборной на первенстве мира, а также Чемпионкой Европы. Неоднократно побеждала в первенствах и чемпионатах России и мира, завоевывая серебро и бронзу.

На Олимпийских играх Алина выступит капитаном женской сборной команды по керлингу. Ее сокомандницами стали еще две петербургские спортсменки, о них мы расскажем далее.

Мария Комарова, керлинг

Марии 23 года, керлингом спортсменка занимается уже 9 лет. Упорный труд дал свои плоды: на счету у керлингистки неоднократные победы в первенствах и чемпионатах Росии, "серебро" в чемпионате мира среди смешанных команд и среди женских команд.

Галина Арсенькина, керлинг

Арсенькина родилась в Москве, но с Петербургом связана училищем олимпийского резерва №2. 30-летняя спортсменка профессионально занимается керлингом с 13 лет. На счету у нее не только почетный статус заслуженного мастера спорта России, но и множественные победы в первенствах и чемпионатах России и мира, серебро Всемирной зимней универсиады, звание чемпионки Европы. Керлингистка участвовала и в Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчане.

Екатерина Кузьмина, керлинг

За плечами 26-летней спортсменки – 18 лет занятий керлингом. Как и ее коллега Галина Арсенькина, родилась в Москве, но крепко связалась со спортом благодаря петербургскому училищу олимпийского резерва №2. Сегодня Екатерина – мастер спорта России международного класса, неоднократная победительница первенств и чемпионатов России, а также серебряный призер чемпионата мира.

Евгений Климов, керлинг

Уроженец города Сланцы (Ленобласть) представит мужскую сборную по керлингу. 28-летний спортсмен отдал керлингу 12 лет, успел завоевать серебро чемпионата Европы и неоднократно становился победителем первенств и чемпионатов России.

Даниил Горячев, керлинг

27-летний спортсмен за свою карьеру завоевал звание заслуженного мастера спорта России, многократно привозил золото, серебро и бронзу с чемпионатом мира среди смешанных команд, среди смешанных пар и среди мужчин. На счету у Горячева также победы в Чемпионате России и Кубке России, а также в первенстве России среди юношей.

Максим Цветков, биатлон

30-летний воспитанник спортшколы олимпийского резерва №3 занимается биатлоном половину своей жизни. Цветков получил звание заслуженнго мастера спорта России, стал чемпионом мира в эстафете, чемпионом Европы, чемпионом Всемирных военных игр, а также двукратным чемпионом мира среди юниоров и трехкратным чемпионом мира среди юношей

Анастасия Рыгалина, лыжные гонки

Лыжнице 26 лет, лишь в 25 она впервые попала в российскую сборную. Достойные результаты Анастасия смогла показать уже взрослой – в 2019 году стала чемпионкой России среди молодежи, а в прошлом году стала двукратным призером чемпионата России.

Софья Тихонова, прыжки на лыжах с трамплина

23-летняя Софья встала на лыжи в 2005 году, первые победы завоевывала на соревнованиях среди мальчиков-сверстников, поскольку женских соревнований в то время не было. В настоящий момент Тихонова входит в национальную команду РФ, многократно брала призовые места на чемпионатах мира среди юниоров, стала чемпионкой и серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере-2016.

Никита Гусев, хоккей

29-летний нападающий хоккейного клуба СКА выступит в составе сборной России. Гусев играет за петербургский клуб с 2015 года, в составе сборной стал бронзовым призером чемпионатов мира по хоккею 2017 и 2019 годов, чемпионом Олимпийских игр 2018 года. Награжден Орденом Дружбы за победу в Олимпиаде в Пхенчане.

Кирилл Марченко, хоккей

21-летний Марченко играет за СКА в качестве нападающего с 2018 года. За свою спортивную карьеру успел стать бронзовым и серебряным призером молодежных чемпионатов мира разных лет, а также обладателем Кубка Шелкового пути в составе "СКА-Невы" и вице-чемпионом России в составе СКА.

Александр Самонов, хоккей

26-летний вратарь перешел в команду петербургского СКА в 2019 году. Вместе с командой завоевал серебряные медали чемпионата России, чемпионство Универсиады 2017 года, бронзу чемпионата КХЛ. До членства в СКА был участником петербургского клуба "Динамо", в его составе он стал обладателем Кубка Петрова.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, парное фигурное катание

22-летний Галлямов и 20-летняя Мишина – воспитанники спортивного клуба Тамары Москвиной. Анастасия встала на коньки в 2006 году, Александр начал заниматься в 2004, оба были "одиночниками". Впоследствии начав выступать в парном катании, они разделили победы финала юниорского Гран-при и первенства России среди юниоров, стали чемпионами мира среди юниоров, чемпионами России, бронзовыми призерами финала гран-при, чемпионами Европы и чемпионами мира. Оба являются заслужеными мастерами спорта России.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, парное фигурное катание

Как и предыдущая спортивная пара, Бойкова и Козловский представляют спортивный клуб Тамары Москвиной. 20-летняя фигуристка начала заниматься фигурным катанием в 2006 году, 22-летний спортсмен – в 2004 году. В 2015 году фигуристы объединились в пару и успели стать серебряными призёрами юниорского чемпионата мира, двукратными серебряными призёрами чемпионата России, чемпионами России, двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы, бронзовыми призёрами чемпионата мира и чемпионами Европы. Каждый из спортсменов носит звание заслуженного мастера спорта России, Бойкова признана также мастером спорта России международного класса.

Андрей Мозалев, одиночное фигурное катание

К своим 18 годам воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках стал мастером спорта России международного класса. Мозалев привез серебро с юношеских Олимпийских игр и финала Гран-при среди юниоров, стал чемпионом мира среди юниоров и бронзовым призером чемпионата России.

Евгений Семененко, одиночное фигурное катание

18-летний фигурист встал на коньки в 5,5 лет. С 2012 года Семененко тренируется под руководством четы тренеров Мишиных. Стал победителем юниорского чемпионата России, финала Кубка России, командного чемпионата мира, а также бронзовым призером этапа Гран-при Skate Canada. Получил звание мастера спорта России международного класса.

Александра Вафина, хоккей

31-летняя нападающая играет за клуб "Динамо-Нева", на Олимпиаде выступит в составе сборной России. В составе предыдущих команд становилась чемпионом и бронзовым призером ЖХЛ, также является двукратной победительницей Универсиады, бронзовой чемпионкой мира. Участвовала в Олимпийских играх 2010 и 2014 года, в составе сборной России провела пять матчей. Мастер спорта международного класса.

Екатерина Николаева, хоккей

Защитнице клуба "Динамо-Нева" 26 лет, к своим годам Екатерина успела дважды стать бронзовым призером чемпионата ЖХЛ, отличилась победами в составе предыдущего клуба, а в составе сборной России трижды завоевала Кубок Европейских чемпионов, стала бронзовым призером Чемпионата мира, серебряным призером Всемирной универсиады 2013 и победителем Всемирных универсиад 2015 и 2017 годов.

Полина Болгарева, хоккей

Спортсменке 22 года, в составе "Динамо-Нева" она играет в качестве нападающей. Является серебряным призером ЖХЛ-2018/2019 и бронзовым призером ЖХЛ-2017/2018.

Фануза Кадирова, хоккей

23-летняя спортсменка играет за "Динамо-Нева" с 2020 года в качестве нападающей. В 2015 году Кадирова стала бронзовым призером молодёжного чемпионата мира, в том же году стала выступать за взрослую сборную России, а также победила на зимней Универсиаде 2017 года. Является мастером спорта международного класса.

Диана Фархутдинова, хоккей

Вратарю клуба "Динамо-Нева" 21 год, в хоккей играет с 8 лет. Диана дважды завоевывала бронзу в ЖХЛ сезонов 2017/2018 и 2018/2019.

Фото: пресс-служба комитета по физкультуре и спорту; Википедия; Instagram / @anastasia_rygalina_; fhr.ru; ВКонтакте / Женская хоккейная лига