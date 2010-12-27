"Олимпийский трамвай" пройдет по 45 маршруту в честь открытия зимней олимпиады в Пхенчхане

По Петербургу всю Олимпиаду будут курсировать "Олимпийские трамваи".

В Петербурге начнет курсировать “олимпийский трамвай”. Сообщается, что транспорт будет ходить по запланированному маршруту во время проведения Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщили представители пресс-службы Комитета по культуре и спорту.

Первый вагон станет ходить 9 февраля с 10 часов утра. В нем проедут именитые спортсмены Северной столицы. Трамвай заберет пассажиров от дома номер 50-Б по Садовой улице. Место выбрано не случайно: на здании установлена памятная вывеска в честь создания российского олимпийского комитета в 1911 году. В торжественной церемонии примут участие представители власти и “звезды” олимпийских игра разных лет.

Ранее Piter.tv публиковал видео с моментом запуска "олимпийского трамвая", выпущенного на 49 маршрут в честь открытия Олимпиады в Сочи.

От точки сбора гостей трамвай направится по маршруту номер 45. Конечными точками станут станция метро “Купчино” и “Проспект Юрия Гагарина”.