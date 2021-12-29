Зимние Олимпийские игры – 2022 в Пекине: где смотреть церемонию открытия, соревнования, расписание, медальный зачет

Piter.TV делится памяткой для телезрителей и болельщиков.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине официально начнутся зимние Олимпийские игры – 2022. Piter.TV напоминает, во сколько и где смотреть церемонию открытия, какие каналы будут публиковать трансляции соревнований и где следить за медальным зачетом.

Во сколько начнется церемония открытия Олимпиады?

Начало трансляции запланировано на 15.00 по московскому времени 4 февраля.

Известно, что церемония пройдет на Национальном стадионе ("Птичье гнездо"), где в 2008 году открывали летние Олимпийские игры. Из-за пандемии церемонию сделали менее масштабной и задействовали в пять раз меньше актеров, чем 14 лет назад. Официально открывать игры будут спортсмены из 95 стран, в том числе российские спортсмены – они выйдут под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и под звуки Концерта №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.

Где смотреть церемонию открытия?

Прямой эфир открытия проведет телеканал "Россия-1" и платформа "Смотрим", церемонию будет комментировать Дмитрий Губерниев.

Где смотреть соревнования?

Транслировать состязания в прямом эфире будут Первый канал, "Россия-1" и платформа "Смотрим", "Телеспорт", "Матч.ТВ". Посмотреть соревнования можно будет как по телевизору, так и в интернете.

Первый канал и "Россия-1" с платформой "Смотрим" покажут трансляции хоккейных матчей сборной России, лыжных гонок, биатлона и фигурного катания. "Матч ТВ" покажет остальные хоккейные матчи, соревнования по сноуборду, бобслею, санному спорту, керлингу, скелетону, шорт-треку, лыжному двоеборью, прыжкам с трамплина, лыжному фристайлу, конькобежному и горнолыжному спорту.

Где смотреть расписание соревнований и медальный зачет?

С началом состязаний информация о медальном зачете и порядке соревнований будет появляться практически везде: во всех спортивных СМИ и федеральных СМИ, таблицу с зачетом создали даже в специальной новостной ленте от соцсети "ВКонтакте".

Официальная информация о расписании и таблица медального зачета уже сейчас есть на главном сайте Олимпийских игр.

Где смотреть церемонию закрытия?

Торжественное закрытие олимпийских игр пройдет в воскресенье, 20 февраля, в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет Первый канал.

Команду ОКР представят 213 спортсменов, они будут участвовать во всех видах спорта, вошедших в программу. Ранее мы рассказывали, кто из петербургских спортсменов отправился на Олимпиаду.

Фото: unsplash