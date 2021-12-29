По центру Петербурга проехал "Олимпийский травмай"

На Игры в Пекин поехали 29 спортсменов от Петербурга.

В честь старта Олимпийских игр в Пекине в Петербурге запустили "Олимпийский трамвай". Его пассажирами стали чемпионы и призеры Игр прошлых лет. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский 4 февраля.

Среди них — председатель Комитета по спорту, серебряный призер Олимпиады по велоспорту Антон Шантырь, трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Мухачева, олимпийская чемпионка по фигурному катанию на коньках Оксана Казакова.

Травмай отправился от дома №50Б на Садовой улице. Именно в этом здании 111 лет назад был учрежден Олимпийский комитет России.

Будет ли брендированный трамвай возить горожан — не сообщается.

Напомним, Олимпийские игры стартовали 4 февраля. Piter.TV рассказал о том, где можно посмотреть соревнования.

Фото: Борис Пиотровский