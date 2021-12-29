Фристайлист Буров стал бронзовым призером Олимпиады в акробатике

Россиянин уступил китайцу и украинцу.

Российский фристайлист Илья Буров стал бронзовым призером зимней Олимпиады в Пекине в категории лыжная акробатика. В своем финальном прыжке спортсмен получил от судей 114,93 балла. Лидером соревнования стал китаец по имени Ци Гуанпу (129,00 балла). На втором месте предстала расположился украинский представитель Александр Абраменко (116,50). Он принес национальной сборной первый приз на данном международном турнире.

Итоговые соревнования фристайлистов прошли в два этапа. В первом туре 12 спортсменов реализовали по два прыжка. Затем шестеро лучших из них получили решающую попытку. Медаль Ильи Бурова для команды России стала 24-й на играх в Пекине.

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Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

Видео: YouTube / Olympics