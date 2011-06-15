Сотрудники МЧС доставили в Магадан двух спасенных лыжников

Всего к операции по спасению туристов были привлечены 40 сотрудников и 14 единиц техники.

Сотрудники МЧС России доставили в Магадан двух спасенных лыжников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на 28 марта вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел к перевалу в Магаданской области, где группа из шести туристов попала под сход снега на высоте 2 000 метров. Их обнаружили ранним утром. В сложных погодных условиях спасатели спускали их на носилках к подножию горы. Там группу ждала медицинская помощь. Всего к операции по спасению туристов были привлечены 40 сотрудников и 14 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что с побережья Черного моря собрали свыше 153 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Видео: МЧС России