Всего с начала работ очистили более 418 километров берега.

С побережья Черного моря собрали свыше 153 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили более 418 километров берега. Кроме того, более 112 тыс. тонн песка и грунта вывезли на площадки временного хранения. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 6,2 тыс. квадратов дна.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области произошел взрыв газа в доме.

Видео: МЧС России