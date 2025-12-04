Мария Захарова прокомментировала атаки на корабли в Черном море.

Теракты киевского режима в акватории Черного моря преследуют цель срыва мирного переговорного процесса по урегулированию регионального конфликта на украинской территории. Соответствующий комментарий в ходе выступления на брифинге с журналистами в Санкт-Петербурге от 4 декабря сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что ВСУ проигнорировали турецкие предупреждения, после чего совершили еще один террористический акт в отношении нашего судна. В результате первого декабря при помощи катеров противника было совершена нападение на коммерческий корабль, располагавшихся в 80 морских милях от берегов Турции.

Мы уже комментировали совершенный Киевом террористический акт атаки против двух танкеров в Черном море у берегов Турции... Судя по всему, в Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на это Анкары и Астаны, санкционировав 1 декабря новое нападение Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова раскритиковала продвижение Бербок на пост председателя ГА ООН.

Фото и видео: МИД России