В МИД России напомнил о том, что экс-глава МИД ФРГ гордится своими предками-нацистами.

Продвижение бывшего министра по иностранным делам Германии Анналены Бербок на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН в 2025 году – надругательство над памятью жертв нацистов, учитывая гордость европейской чиновницы насчет воевавшего за Третий рейх деда. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны выступила в рамках конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества" в Санкт-Петербурге. В Москве указали, что хотя сама Анналена Бербок не могла выбрать тех, кто будет ее предками, но она виновна в том, что обеляет их деяния.

Откровенным надругательством над памятью жертв нацистов было продвижение внучки, гордящейся своим дедом, Анналены Бербок, на пост председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы. Она же сказала, что гордится своим дедом, который сражался в Кенигсберге. С кем он сражался? На чьей стороне? На стороне Третьего рейха. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: в Европе память о подвиге советских борцов с нацизмом "идет под нож".

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации