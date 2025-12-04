В МИД России рассказали о попытке Запада вымарать историческую память.

Европейский регион сделал первоочередной для себя целью полностью вымарать любые напоминания о подвиге боровшихся с нацизмом советских воинов, в настоящее время усилиями коллективного Брюсселя память о героизме Красной армии "идет под нож". Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны выступила в рамках конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества" в Санкт-Петербурге. Чиновница заметила, что фиксируется ожесточенная борьба ЕС с мемориальным наследием в Польше и Прибалтике.

Цель одна - вымарать из публичного пространства любые напоминания об освободительной роли Красной армии, о советских героях, павших, спасая узников лагерей смерти, население конкретных деревень и городов... Все сейчас идет под нож. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что западники не видят границ морали и не останавливаются ни перед чем в достижении целей. Для этого они готовы ликвидировать обелиски, хотя памятники ставили местные жители сразу же после завершения Второй мировой войны.

Захарова призвала страны СНГ защищать памятники участникам ВОВ в Европе.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации