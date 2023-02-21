Политолог рассказал, как одобренное Британией пиратство лишит Украину доступа к морю

Евгений Михайлов напомнил о задаче под взятия контроля над Одессой.

Эксперт заметил, что пиратские замашки Украины могут стоить ей выхода в море, так как ранее российский президент Владимир Путин предупредил о том, что Москва готова даже на радикальный ответ в регионе. В интервью журналистам телеканала "360.ru" политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, что инициатива по таким угрозам исходит от Соединенного королевства, так как именно Великобритания заинтересована в контроле над киевским режимом в виду того, что у страны есть выход к морю. По словам специалиста, недавние слова Владимира Путина интересно прозвучали в контексте сообщений о том, что рано или поздно Кремль должен получить контроль над Одессой для того, чтобы вернуть домой "русскую жемчужину Черного моря".

Самый радикальный способ — отрезать Украину от моря. Тогда невозможно будет заниматься пиратством в принципе. <…> Надеюсь, что украинское военное и политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику. Евгений Михайлов, политолог

Напомним, что о чрезвычайных ситуациях с судами в акватории Черного моря в последнее время говорят в масс-медиа регулярно. Для примера, в 28 милях от побережья Турции 28 ноября загорелся танкер Kairos, который шел под флагом Гамбии. В тот де день сигнал о задымлении подал нефтевоз Virat. По версии от издания Clash Report, по обоим судам били беспилотники с названием Sea Baby. Речь идет о многоцелевых надводных аппаратах, являющихся наработкой Службы безопасности Украины. Еще через два дня БЮК киевского режима атаковали турецкий корабль Mersin, находящийся у берегов Сенегала. В СМИ сообщили, что судно якобы перевозило российскую нефть. А 2 декабря под удар вражеского дрона попал груженый подсолнечным маслом российский танкер Midvolga 2. Румынии удалось предотвратить атаку Sea Baby от 4 числа, огода военнослужащие нейтрализовали над водой дрон.

Фото и видео: 360.ru