Эксперт не думает, что Белый дом зайдет дальше, чем угрозы.

Если вашингтонская администрация при президенте-респкбликанце Дональде Трампе передаст киевскому режиму разведывательные данные и координаты целей в России, но под прицелом могут оказаться нефтеперерабатывающие заводы. В интервью журналистам телеканала "360.ru" политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, что существует вероятность того, что по НПЗ, электростанциями и трубопроводам Вооруженные силы Украины ударят ракетами Barracuda или Tomahawk американского производства. Эксперт уточнил, что в этом случае дополнительно Белый дом передаст нашим противникам не только оружие, но и обслуживающих, технический персонал. Однако Евгений Михайлов не думает, что у лидера США дело пойдет дальше разговоров, так как ситуация обернется выгодой для страны в финансовом отношении.

Трамп сегодня говорит одно, завтра говорит третье. Вот он заявил, что согласовал поставку. Может, он это сделал в заявлении для того, чтобы произошли какие-то сделки. Что американцы вновь поддерживают ЕС в его порыве поддержать Украину. И на этом фоне Трамп торганет еще на несколько десятков миллиардов долларов. Евгений Михайлов, политолог

Военный аналитик уточнил, что на текущий момент перед Дональдом Трампом стоит много непростых задач. В частности, он должен противостоять мощи Китая, завершить региональный конфликт на украинской территории, а также "сделать Америку снова великой". именно поэтому лидер Белого дома вынужден делать подобные заявления перед мировой общественностью. Политолог заметил, что президента США нельзя назвать глупым человеком, поэтому вряд ли он позволит исполнить угрозу, сказанную, вероятно, на эмоциях. Евгений Михайлов уточнил, что американский глава государства таким образом дает понять Москве, что все еще готов к переговорам.

Политолог рассказал, что "Орешник" стал ответом на "Томагавки".

Фото: Фото и видео: 360.ru