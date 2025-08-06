Политолог рассказал, что "Орешник" стал ответом на "Томагавки"

Евгений Михайлов напомнил о выходе США из РСМД еще в 2019 году.

Москва ответила на очередные провокации со стороны НАТО с оружием выходом из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), хотя Вашингтон вышел из соглашения еще в 2019 году. В интервью журналистам телеканала "360.ru" политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, что в список попал комплекс "Орешник", а в будущем можно будет говорить о модификациях "Искандера". Речь идет об ответе Кремля на то, что американские военнослужащие развернули на территории европейского региона многоцелевые группировки с крылатыми ракетами "Томагавк" в наземном исполнении. Ранее Москва ограничилась исключительно прицеливанием и добровольным отказом от развертывания подобных ракет. Ответ на провокацию последовал лишь в нужное время — сейчас. Аналитик полагает, что страна также увеличит дальность и категорию других видов ракет.

Мы слышим сейчас "пугалки" со стороны Запада <…>, а в заявлениях российских лидеров четкие предупреждения. Можно на этом остановиться. Мы не должны оправдываться: а что и как мы будем делать, где размещать? Все. Американцы вышли из договора еще в 19-м году, и у нас вообще нет никаких ограничений. Евгений Михайлов, политолог

Политолог Евгений Михайлов полагает, что речь идет всего лишь о своего рода политической игре — в "поддержку", говоря о том, что 5 августа Нидерланды заявили общественности о том, что выделили денежные средства на закупку американских видов оружич для помощи ВСУ. Эксперт уточнил, что Вашингтон просто зарабатывают деньги на долгосрочной перспективе, так как если региональный кризис закончится, то потраченные деньги американский ВПК себе уже не вернет.

Эксперт рассказал как связаны заявления Путина об "Орешнике" и американские атаки на Иран.

Фото и видео: 360.ru