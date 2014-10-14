В результате взрыва погибла женщина.

В Челябинской области произошел взрыв газа в доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Инцидент произошел 27 марта в поселке Красногорский. В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок. Сообщается об одной погибшей женщине. Три человека пострадали, их доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали 19 специалистов и пять единиц техники. Для установления причины взрыва газа на месте работают следственные органы.

Ранее мы сообщали, что четыре человека погибли на пожаре в Иркутской области.

Видео: МЧС Челябинской области