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Четыре человека погибли на пожаре в Иркутской области

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Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

Четыре человека погибли на пожаре в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в деревне Податовская. Поступило сообщение о возгорании в частном доме. Площадь огня составила 72 квадратных метра.

В ликвидации возгорания участвовали 15 специалистов и семь единиц техники. При тушении обнаружены тела. Их личности устанавливаются. Кроме того, причину возгорания устанавливают дознаватели ведомства. 

Ранее мы сообщали, что в Красноярске тушат крупный пожар.

Видео: МЧС России

Теги: жертвы, иркутская область, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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