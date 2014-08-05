Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

Четыре человека погибли на пожаре в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в деревне Податовская. Поступило сообщение о возгорании в частном доме. Площадь огня составила 72 квадратных метра.

В ликвидации возгорания участвовали 15 специалистов и семь единиц техники. При тушении обнаружены тела. Их личности устанавливаются. Кроме того, причину возгорания устанавливают дознаватели ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске тушат крупный пожар.

Видео: МЧС России