Четыре человека погибли на пожаре в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в деревне Податовская. Поступило сообщение о возгорании в частном доме. Площадь огня составила 72 квадратных метра.
В ликвидации возгорания участвовали 15 специалистов и семь единиц техники. При тушении обнаружены тела. Их личности устанавливаются. Кроме того, причину возгорания устанавливают дознаватели ведомства.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске тушат крупный пожар.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все