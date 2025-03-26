Площадь огня составила 1 000 квадратных метров.

В Красноярске тушат крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 26 марта на улице Энергетиков. Поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании для складирования мусора. Площадь огня составила 1 000 квадратных метров.

В тушении пожара участвуют 41 сотрудник и 13 единиц техники. Для разведки очага пожара планируется применить беспилотные авиационные системы.

Ранее мы сообщали, что на пожаре в Свердловской области спасли 17 детей.

Видео: МЧС России