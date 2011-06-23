На пожаре в Свердловской области спасли 17 детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в Нижнем Тагиле. Поступило сообщение о возгорании в комнате на 2-м этаже пятиэтажного дома. Прибывшие на место огнеборцы спасли 37 человек, в том числе 17 детей. Самостоятельно из здания эвакуировались 36 человек.
В результате пожара пострадал хозяин горевшей квартиры. Площадь огня составила 20 квадратных метров. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем. В его тушении участвовали 26 специалистов и шесть единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Республике Марий Эл загорелся склад.
Видео: МЧС России
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