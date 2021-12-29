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Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпийских играх
Сегодня, 12:15
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Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпийских играх

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Лидерами гонки стали шведки.

Российские биатлонистки завоевали серебряные медали в эстафете на зимней Олимпиаде в Пекине. Наши соотечественницы завершили гонку на дистанции 4х6 км на втором месте. Национальную сборную РФ представляли спортсменки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Они уступили лидирующее место шведкам, которые пришли к финишу за 1:05:44,6. Российские представительницы проиграли чемпионкам 24,7 секунды. 

Бронзовые награды достались представительницам Германии (+34,6 секунды). Россиянка Миронова бежала штрафной круг из-за промахов на огневых рубежах. Шведки и немки ограничились только дополнительными патронами.

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России
 

Теги: биатлон, олимпиада в пекине, серебряная медаль, эстафета
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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