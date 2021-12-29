Матч против Дании завершился со счетом 3:1.

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. С результатом 3:1 наши соотечественники обыграли на ледовой арене датчан в четвертьфинальном соревновании. Шайбы в ворота оппонентов забросили на 14, 35 и 56 минутах встречи спортсмены Вадим Шипачев, Никита Нестеров и и Вячеслав Войнов. От команды проигравших единственным голом на 23 минуте отличился Франс Нильсен.

Полуфинальный матч с участием сборной России запланирован на 18 февраля. Время начала матча будет определено позже. Российская сборная сможет выступить против победителя схватки между Канадой и Швецией, если в четвертьфинале фины одолеют швейцарцев. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то хоккеисты из РФ встретятся со сборной Швейцарии.

В настоящее время сборная РФ является действующими чемпионами. Команда вышла в полуфинал Олимпиады в шестой раз. В матчах за выход в финал соревнования хоккеисты дважды одержали победу и три поражения.

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Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

