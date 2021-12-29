МОК отреагировал на обвинения американской бегуньи в двойных стандартах

Марк Адамс считает, что каждый случай с допингом индивидуален.

Международный Олимпийский комитет отреагировал на обвинения американской бегуньи в двойных стандартах. На пресс-конференции директор МОК по коммуникациям Марк Адамс прокомментировал высказывание Ша"Карри Ричардсон, которая была недовольна решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу отказа от временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.

В отношении российских и американских спортсменов - каждый случай индивидуален. Положительный допинг-тест Ричардсон был обнаружен 19 июня, а результат был получен до начала Олимпиады. Ее отстранили на месяц. Марк Адамс, глава пресс-службы МОК

Напомним, что американская атлетка Ша"Карри Ричардсон сдала положительный допинг-тест в июне 2021 года. Это произошло в рамках национального отбора на летние Олимпийские игры в Токио. Ей пришлось пропустить международные соревнования. При этом 15-летнюю россиянку допустили к Играм, несмотря на положительный допинг-тест. По версии бегуньи, разница в ситуациях в том, что она - темнокожая спортсменка.

МОК: вероятно, Валиева не придет на пресс-конференцию после произвольной.

Фото и видео: YouTube / IOC Media