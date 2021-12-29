МОК: вероятно, Валиева не придет на пресс-конференцию после произвольной

Марк Адамс заметил, что МОК не будет принуждать девушку общаться с прессой.

В Международном Олимпийском комитете заявили, что российская спортсменка Камила Валиева, вероятнее всего, не придет на пресс-конференцию к журналистам после произвольной программы по результатам женских личных одиночных катаний на зимних Олимпийских играх в Пекине. Такими сведениями с прессой поделился директор МОК по вопросам коммуникации Марк Адамс.

Мы постараемся чтобы она пришла, но мы не можем, и, я уверен, в данном случае мы не должны ее заставлять, так что крайне маловероятно. Марк Адамс, представитель МОК

Напомним, что спортсменка Камила Валиева выиграла во вторник вечером (15 февраля) короткую программу на Олимпиаде. Девушка отказалась общаться со СМИ, а также не пришла на брифинг по результатам первого прокатного дня соревнований.Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина объяснила, что спортсменка плохо себя чувствует.

МОК признает предварительными итоги турнира фигуристок.

Фото и видео: YouTube / IOC Media