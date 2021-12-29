  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:04
30
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде

0 0

Анна Щербакова расположилась на втором месте.

Российская спортсменка Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. За свое выступление девушка получила от судей 82,16 балла. На второй позиции расположилась ее соотечественница Анна Щербакова, которая заработала 80,20. На третьем месте пока что расположилась японская представительница Каори Сакамото с 79,84 баллами. Еще одна россиянка Александра Трусова (74,60 баллов) занимает четвертое место.

Напомним, что свои произвольные программы фигуристки представят 17 февраля. Камиле Валиевой 15 лет. В настоящее время девушка является действующей чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы, а также по сумме баллов. 

Анне Щербаковой 17 лет. Спортсменка является действующей чемпионкой мира. Ее ровесница Трусова — бронзовый призер чемпионата мира. Она завоевала две бронзовые медали чемпионатов Европы.

.МОК признает предварительными итоги турнира фигуристок.

Фото и видео: YouTube / Olympics

 

Теги: камила валиева, короткая программа, олимпиада в пекине, фигурное катание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии