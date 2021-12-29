Анна Щербакова расположилась на втором месте.

Российская спортсменка Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. За свое выступление девушка получила от судей 82,16 балла. На второй позиции расположилась ее соотечественница Анна Щербакова, которая заработала 80,20. На третьем месте пока что расположилась японская представительница Каори Сакамото с 79,84 баллами. Еще одна россиянка Александра Трусова (74,60 баллов) занимает четвертое место.

Напомним, что свои произвольные программы фигуристки представят 17 февраля. Камиле Валиевой 15 лет. В настоящее время девушка является действующей чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы, а также по сумме баллов.

Анне Щербаковой 17 лет. Спортсменка является действующей чемпионкой мира. Ее ровесница Трусова — бронзовый призер чемпионата мира. Она завоевала две бронзовые медали чемпионатов Европы.

.МОК признает предварительными итоги турнира фигуристок.

Фото и видео: YouTube / Olympics