МОК признает предварительными итоги турнира фигуристок

Марк Адама раскрыл подробности по итогам соревнований с участием Камилы Валиевой.

Международный Олимпийский комитет признает предварительными итоги турнира фигуристок на зимней Олимпиаде в Пекине. Соответствующее заявление на пресс-конференции сделал представитель МОК Марк Адамс. Чиновник уточнил, что организаторы прибегнут в данной мере в том случае, если российская спортсменка Камила Валиева займет призовую позицию. Аналогичная мере затронет соревнование по результату национальной сборной РФ в командном турнире, в котором Камила Валиева также заявлена к участию.

Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звездочкой". Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира. Марк Адамс, директор по коммуникациям МОК

Напомним, что Спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку до участия в личном олимпийском турнире в Пекине. При этом торжественная церемония награждения, если Камила Валиева попадет в тройку лучших, во время Олимпиады проведена не будет. Мероприятие состоится по завершению расследования в отношении спортсменки. Марк Адамс добавил прессе, что проба "Б" российской фигуристки еще не вскрыта.

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