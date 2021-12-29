Глава USADA: у Валиевой нашли комбинацию из трех веществ

Два из трех препаратов разрешены Антидопинговым агентством.

Глава USADA (Антидопингового агентства) заявил, что в пробе российской спортсменки Камилы Валиевой нашли комбинацию из трех веществ. Слова специалиста привели американские журналисты из издания The New York Times. Трэвис Тайгарт объяснил прессе, что в допинг-пробе фигуристки обнаружено три препарата для сердца. Это сочетание вместе может быть направлено на повышение выносливости. Анализ у Валиевой был взят в конце декабря, а результаты эксперты получили недавно. Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине

Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно - нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода. статья The New York Times

Журналисты из The New York Times заметили, что помимо триметазидина, в пробе Камилы Валиевой специалисты нашли такие вещества как гипоксен и L-карнитин. Они не входят в список запрещенных препаратов.

Фото: Instagram / kamilavalieva26

