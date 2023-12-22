"Лыжными стрелами" в этом году воспользовались более 11 тысяч петербуржцев

В прошедшие выходные лыжники совершили последние рейсы к загородным трассам.

"Лыжными стрелами" в этом году воспользовались 11 794 петербуржца. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского.

В прошедшие выходные лыжники совершили последние рейсы к загородным трассам. Всего с 23 декабря по 17 марта прошло 35 выездов бесплатных электричек в Шапки, Орехово и Токсово, где всю зиму спортсменов ждали трассы протяженностью 5, 10 и 15 километров, а также пешеходная – для скандинавской ходьбы.

Завершила работу и лыжная трасса в Приморском парке Победы. С 20 января по 17 марта более 15 900 человек воспользовались лыжней, в том числе более 5 500 спортсменов приняли участие в различных соревнованиях.

Впереди петербуржцев и гостей города ждет насыщенный спортивный сезон по летним дисциплинам. В перечень значимых физкультурных и спортивных мероприятий на 2024 год вошли 30 событий.

У четверти жителей страны диагностировали ожирение разной степени. Это число постоянно растёт, особенно среди детей и подростков. Врачи рассказали, как не набрать лишний вес.

Фото: Telegram/ Борис Пиотровский