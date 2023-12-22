Врачи рассказали, как не набрать лишний вес

Россия занимает 19-е место в мире по распространению ожирения.

Многие россияне имеют лишний вес. У четверти жителей страны диагностировали ожирение разной степени. Это число постоянно растёт, особенно среди детей и подростков, рассказали в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.

Для понимания масштаба проблемы: Россия занимает 19-е место в мире по распространению ожирения. Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики

От питания зависит состояние здоровья человека. Врачи рекомендуют употреблять разнообразную пищу каждый день. Есть нужно пять раз в день маленькими порциями. В рационе обязательно должны быть овощи, фрукты, зерновые и бобовые продукты. Необходимо ограничить потребление жиров, сахара, соли, а соотношение белков, жиров, углеводов должно составлять 1:1:4.

Чтобы сохранить стройность, нужно поддерживать физическую активность. Спорт должен быть регулярным.

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