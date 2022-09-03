В Пикалево откроют трассу для лыжников и роллеров

Жители Пикалево смогут насладиться новым спортивным объектом – лыже-роллерной трассой, которую построят на базе детско-юношеской спортивной школы.

Трасса в Пикалево для лыжников и роллеров будет состоять из нескольких дорожек, протяженностью более семи километров. Все дорожки будут заасфальтированы, а также установят освещение, что позволит заниматься спортом даже вечером. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по строительству Ленобласти.

Планируется, что на нее смогут выйти одновременно до 40 лыжников и роллеров. Проект разработали по заказу местной администрации.

Новый спортивный объект станет не только местом для занятий спортом, но и привлечет туристов в город. Жители Пикалево уже ждут открытия лыже-роллерной трассы.

Ранее сообщалось, что петербуржцы могут бесплатно провозить лыжи и сноуборды в электричках.

Фото: Комитет по строительству Ленобласти