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Петербуржцы могут бесплатно провозить лыжи и сноуборды в электричках
Сегодня, 12:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы могут бесплатно провозить лыжи и сноуборды в электричках

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Также каждые выходные из Петербурга курсируют "Лыжные стрелы".

"СЗППК" напомнила петербуржцам о возможности бесплатного провоза сноубордов и лыж на пригородных электричках в рамках акции "Зимний бонус".

До 31 марта 2023 года пассажиры пригородных поездов АО "СЗППК" могут бесплатно перевозить сноуборды и лыжи. Инвентарь должен быть расположен в вагоне или на местах ручной клади так, чтобы не мешать другим пассажирам.

Также каждые выходные из Петербурга курсируют "Лыжные стрелы". Они доставляют лыжников и сноубордистов по трем направлениям.

Фото: Северо-Западная ППК (СЗППК)

Теги: лыжи, лыжные стрелы, сзппк, сноуборд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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