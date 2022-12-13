Петербуржцы могут бесплатно провозить лыжи и сноуборды в электричках

Также каждые выходные из Петербурга курсируют "Лыжные стрелы".

"СЗППК" напомнила петербуржцам о возможности бесплатного провоза сноубордов и лыж на пригородных электричках в рамках акции "Зимний бонус".

До 31 марта 2023 года пассажиры пригородных поездов АО "СЗППК" могут бесплатно перевозить сноуборды и лыжи. Инвентарь должен быть расположен в вагоне или на местах ручной клади так, чтобы не мешать другим пассажирам.

Также каждые выходные из Петербурга курсируют "Лыжные стрелы". Они доставляют лыжников и сноубордистов по трем направлениям.

Фото: Северо-Западная ППК (СЗППК)